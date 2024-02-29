"رئيس تحرير صحيفة الجزيرة": زيارة "زيلينسكي" للرياض تؤكد استمرار محمد بن سلمان بالسعي لحل سياسي في أوكرانيا

ويرصد "المالك" ثقة أوكرانيا ورئيسها في دور الوساطة الذي تقوم به المملكة، ويقول: "كان الرئيس زيلينسكي رئيس أوكرانيا قد زار المملكة في شهر مارس من العام الماضي، وشارك في القمة العربية العادية الثانية والثلاثين، وفي كلمة الأمير محمد بن سلمان خلال رئاسته لاجتماع القادة العرب أكد على موقف المملكة الداعم لكل ما يسهم في خفض حدة الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وعدم تدهور الأوضاع الإنسانية، واستعداد المملكة للاستمرار في بذل جهود الوساطة بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا، ودعم جميع الجهود الدولية الرامية إلى حل الأزمة سياسياً.. وفي كلمة الرئيس الأوكراني أمام القمة العربية التي عُقدت في جدة جدد شكره للأمير محمد بن سلمان، وقال إن سبب قدومه إلى المملكة للبحث عن السلام، والدعوة إلى مساعدة الشعب الأوكراني، مقدماً شكره للمملكة على جهودها فيما يخص إطلاق سراح الأسرى الأوكرانيين لدى روسيا، وهو ما يظهر اهتمام المملكة بوضع حد لهذه الحرب، وصولاً إلى تحقيق السلام والأمن في هذا الجزء من العالم.