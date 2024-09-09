409 فرص استثمارية تطرحها أمانة الشرقية لإحداث طفرة اقتصادية بالمنطقة

‬أعلنت أمانة المنطقة الشرقية عن طرح 409 فرص استثمارية متنوعة تشمل مشاريع دائمة ومؤقتة، تتضمن تطوير الواجهات البحرية، المخططات، والمراكز الحضارية، ومشاريع تطوير البنية التحتية، والنقل، والأسواق، واللوحات الإعلانية، كما تتضمن إنشاء مراكز ترفيهية، وسياحية، وبحرية، وأنشطة رياضية، ومصانع، ومعارض، ومستودعات، وأماكن سكن للعمال، ومشاريع المشاتل، والمتنزهات، والحدائق العامة، والمواقع السياحية والتجارية المتنوعة.