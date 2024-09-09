409 فرص استثمارية تطرحها أمانة الشرقية لإحداث طفرة اقتصادية بالمنطقة

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية عن طرح 409 فرص استثمارية متنوعة تشمل مشاريع دائمة ومؤقتة، تتضمن تطوير الواجهات البحرية، المخططات، والمراكز الحضارية، ومشاريع تطوير البنية التحتية، والنقل، والأسواق، واللوحات الإعلانية، كما تتضمن إنشاء مراكز ترفيهية، وسياحية، وبحرية، وأنشطة رياضية، ومصانع، ومعارض، ومستودعات، وأماكن سكن للعمال، ومشاريع المشاتل، والمتنزهات، والحدائق العامة، والمواقع السياحية والتجارية المتنوعة.
وتم طرح فرص استثمارية لأنشطة مؤقتة وموسمية؛ مثل المهرجانات، والفعاليات، والمراكز الترفيهية، والمطاعم، والحدائق، وعربات الأطعمة.
ووفق الأمانة، يوجد أكثر من 20 ألف أصل استثماري بمساحة تتجاوز 116 مليون متر مربع، تمثل قاعدة بيانات تسهم في تحقيق طفرة استثمارية كبيرة في المنطقة، وتستهدف طرح 5 آلاف فرصة استثمارية متنوعة حتى نهاية عام 2026، مع استثمار أكثر من 80% من الأصول الاستثمارية المتاحة.
وتمثلت التسهيلات التي تقدمها الأمانة وفق لائحة الاستثمارات الجديدة تتضمن عقودًا تصل مدتها إلى 50 سنة، وفترات إعفاء تصل إلى 10% من مدة العقود لدعم المستثمرين، كما جرى خفض الضمانات البنكية إلى 25% من قيمة العطاء، إضافةً إلى نماذج استثمارية تعتمد على الشراكة في نسبة من الدخل.
ويمكن للراغبين في الاستفادة من هذه الفرص الاطلاع على التفاصيل من خلال التواصل مع مركز التميز الاستثماري بالأمانة أو زيارة البوابة الرقمية للاستثمار في المدن السعودية، وكذلك عبر التطبيق الذكي "فرص".