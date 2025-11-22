شاهد.. لمسة ودية من الرئيس أردوغان محيياً الأمير فيصل بن فرحان في قمة العشرين

في مشهد ودي لفت الأنظار خلال أعمال قمة قادة مجموعة العشرين (G20) في جوهانسبرغ، بادر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالتحية والسلام على صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، أثناء مروره في القاعة الرئيسية للقمة.
ووثقت عدسات الإعلام اللحظة التي تقدم فيها الرئيس التركي لمصافحة سموه بطريقة ودية، تعكس طبيعة العلاقات الثنائية والاحترام المتبادل بين الجانبين.
ويترأس الأمير فيصل بن فرحان وفد المملكة في القمة، نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، حيث تشارك المملكة بفعالية في مناقشة أبرز القضايا والتحديات العالمية، وعلى رأسها التنمية الاقتصادية، وتغير المناخ، وتعزيز التعاون الدولي.