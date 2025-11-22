شاهد.. لمسة ودية من الرئيس أردوغان محيياً الأمير فيصل بن فرحان في قمة العشرين

ويترأس الأمير فيصل بن فرحان وفد المملكة في القمة، نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، حيث تشارك المملكة بفعالية في مناقشة أبرز القضايا والتحديات العالمية، وعلى رأسها التنمية الاقتصادية، وتغير المناخ، وتعزيز التعاون الدولي.