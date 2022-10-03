تستضيفها "هيئة الأدب" بـ"كتاب الرياض".. مؤسسةٌ تُحَول موهبة الطفل الإبداعية لمهنة

تحتل مرحلة الطفولة، ما يقرب من ربع حياة الإنسان، وتعد من أهم مراحل تكوين ونمو شخصيته، ويغلب على صفات الطفل في هذه المرحلة: حب الاستكشاف والمعرفة والفضول العلمي، والرغبة في تطوير المهارات الفردية.. وانسجامًا مع الوعي بأهمية مرحلة الطفولة بالنسبة للإنسان والمجتمع، والصفات التي يتسم بها الطفل؛ تُعنى مؤسسة "بداية حكاية" بتنمية قدرات وملكات ومهارات الطفل الإبداعية، ومن ثم تحويلها إلى مهارة عملية أو مهنة في كبره.