نقل خدمة شطب السجل التجاري للمؤسسات إلى منصة مركز الأعمال الاقتصادية

ويقدم المركز من خلال 16 فرعًا في 13 مدينة حول المملكة أكثر من 750 خدمة في مكان واحد؛ أبرزها إصدار وتعديل السجلات وتراخيص الأعمال وشهادات المنشأ، وتوثيق العقود والمعاملات، وتحويل وتحديث بيانات المنشآت، وتعيين وتسجيل الموظفين والمفوضين، ونقل الملكية والكفالات، وإصدار التأشيرات، وتقديم خدمات الإقرارات الضريبية، والزكاة، والتأمينات الاجتماعية.