ضبط 5 مخالفين في الشرقية بحوزتهم أكثر من 141 م3 من الحطب والفحم المحلييْن

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (5) مخالفين لنظام البيئة من الجنسية البنجلاديشية؛ لقطعهم الأشجار، وتخزين الحطب المحلي، وتحويله إلى فحم في المنطقة الشرقية، بحوزتهم أكثر من (141) مترًا مكعبًا من الحطب والفحم المحلييْن.