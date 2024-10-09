"التعليم الإلكتروني" يطلق مبادرة البيئة التجريبية للذكاء الاصطناعي في التعليم الرقمي

أطلق المركز الوطني للتعليم الإلكتروني مبادرة البيئة التجريبية للذكاء الاصطناعي في التعليم الرقمي "AI Sandbox in Digital Learning"، التي تهدف إلى توفير بيئة مرنة للمطورين، الممارسين، والجهات المختلفة لتجربة وتطوير حلول مبتكرة قائمة على الذكاء الاصطناعي، مما يسهم في تعزيز الابتكار وتطوير الممارسات في التعليم الرقمي. تسهم هذه المبادرة بدورها في رفع جودة التعليم وتحسين مخرجاته، كما تعزز من الاستثمار في الاقتصاد الرقمي، بما يتماشى مع التوجهات الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030.
تعد هذه المبادرة الأولى من نوعها على مستوى المملكة، حيث توفر بيئة داعمة ومُمكِّنة للخبراء، الباحثين، الممارسين، والمطورين لتجربة وتطوير الحلول في عدة مجالات في التعليم الرقمي. كما تسعى إلى تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع التعليم الرقمي وبناء مجتمع ممارسين من الخبراء والباحثين في هذا المجال. تستهدف المبادرة الأفراد من الباحثين، المطورين، الممارسين، والجهات الحكومية والخاصة التي تملك تجارب بحثية أو أدوات ومنتجات ترغب في اختبارها في مجال توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم الرقمي.
تركز المبادرة على تطوير أساليب التدريس باستخدام الذكاء الاصطناعي، تطوير المحتوى الرقمي التكيفي، وتطوير المهارات. يتم ذلك من خلال توفير مجموعة من الممكنات التي تشمل الأدوات التقنية، الموارد التي تدعم عملية البحث والتطوير، إتاحة الوصول إلى البيانات وبيئات التعلم، بالإضافة إلى استشارات من خبراء مختصين، وتسهيل التواصل مع الجهات الداعمة والمموِّلة.
تأتي مبادرة البيئة التجريبية للذكاء الاصطناعي في التعليم الرقمي ضمن المبادرات الإستراتيجية للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني بالشراكة مع عددٍ من الجهات الوطنية، منها: هيئة الحكومة الرقمية، هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، والمركز الوطني للمناهج.
ودعا المركز الوطني للتعليم الإلكتروني جميع المهتمين في مجالات الذكاء الاصطناعي في التعليم الرقمي إلى التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.nelc.gov.sa وللاستفسار التواصل عبر القنوات الرسمية من خلال الرقم الموحد (9200 15991) أو البريد الإلكتروني care@nelc.gov.sa.