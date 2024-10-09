"التعليم الإلكتروني" يطلق مبادرة البيئة التجريبية للذكاء الاصطناعي في التعليم الرقمي

تعد هذه المبادرة الأولى من نوعها على مستوى المملكة، حيث توفر بيئة داعمة ومُمكِّنة للخبراء، الباحثين، الممارسين، والمطورين لتجربة وتطوير الحلول في عدة مجالات في التعليم الرقمي. كما تسعى إلى تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع التعليم الرقمي وبناء مجتمع ممارسين من الخبراء والباحثين في هذا المجال. تستهدف المبادرة الأفراد من الباحثين، المطورين، الممارسين، والجهات الحكومية والخاصة التي تملك تجارب بحثية أو أدوات ومنتجات ترغب في اختبارها في مجال توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم الرقمي.