تنظيم جلسة حول "دور الشباب السعودي في معالجة انعدام الأمن الغذائي"

وهدفت الجلسة للجمع بين الجهات الفاعلة في المجال الإنساني والإغاثي، بما في ذلك المنظمات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة والخبراء الفنيين والباحثين الأكاديميين، وذلك للاستفادة من الخبرات المشتركة للجهات الإنسانية الدولية الرائدة التي تعمل على أرض الميدان في الدول التي تشهد صراعات، إضافة إلى مناقشة تأثير انعدام الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط، واستجابة برنامج الأغذية العالمي لهذه الأزمة، والدور الحاسم للجيل القادم من القادة السعوديين لمواجهة هذا التحدي.