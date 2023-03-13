تنظيم جلسة حول "دور الشباب السعودي في معالجة انعدام الأمن الغذائي"

نظّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، جلسة حوارية بعنوان "الدور المهم للشباب السعودي في معالجة انعدام الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، وذلك في مقر جامعة الأمير سلطان بالرياض.
شارك في أعمال الجلسة المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى وأوروبا الشرقية كورين فلايشر، والمدير القُطري لبرنامج الأغذية العالمي في الأردن ألبرتو كوريا مينديز، والمدير القُطري لبرنامج الأغذية العالمي في فلسطين سامر عبدالجابر، وأدار الجلسة مساعد رئيس جامعة الأمير سلطان لقسم الأبحاث والتصنيف والتدوين ورئيس قسم المحاسبة محمد نور النبي.
وهدفت الجلسة للجمع بين الجهات الفاعلة في المجال الإنساني والإغاثي، بما في ذلك المنظمات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة والخبراء الفنيين والباحثين الأكاديميين، وذلك للاستفادة من الخبرات المشتركة للجهات الإنسانية الدولية الرائدة التي تعمل على أرض الميدان في الدول التي تشهد صراعات، إضافة إلى مناقشة تأثير انعدام الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط، واستجابة برنامج الأغذية العالمي لهذه الأزمة، والدور الحاسم للجيل القادم من القادة السعوديين لمواجهة هذا التحدي.