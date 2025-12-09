مايسترو يكشف عن 3 نكهات بالتعاون مع نتفليكس

أعلنت سلسلة مطاعم مايسترو بيتزا عن تعاون جديد ومميز مع منصة نتفليكس بمناسبة طرح الموسم الجديد من المسلسل العالمي الشهير Stranger Things، وذلك عبر إطلاق قائمة محدودة مستوحاة بالكامل من عالم المسلسل وأجوائه الغامضة.

ويأتي هذا التعاون بهدف تعزيز القرب من الجمهور وتقديم تجربة ترفيهية مبتكرة تجمع بين شغف المشاهدة ومتعة الطعام، حيث عملت مايسترو بيتزا على إنتاج محتوى ترويجي خاص عبر منصاتها في شبكات التواصل الاجتماعي لزيادة التفاعل والوعي بالنكهات الجديدة.

وكشفت مايسترو عن ثلاث نكهات بيتزا جديدة صُممت بروح المسلسل وشخصياته وهي

ماكس بيبروني: نكهة قوية وغنية بكمية مضاعفة من البيبروني والموزاريلا، مع لمسة من الأوريغانو، لتأخذك مباشرة إلى عالم الـ Upside Down.

وإيلفن (11Eleven): بيتزا مستوحاة من بطلة المسلسل، تجمع بين صلصة الرانش، قطع الدجاج، جبنة الموزاريلا، شرائح الفلفل الرومي الأحمر، وتُختتم برشة إضافية من صوص الرانش.

وبيتزا أبسايد داون (Upside Down Pizza): خيار جريء وغير اعتيادي، حيث تُعكس المكونات التقليدية لتكون صلصة المارينارا في الأعلى بينما توضع الموزاريلا والبارميزان في الأسفل مع رشة من الأوريغانو.