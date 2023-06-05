احذروا "خط الملك فهد".. "أول معركة لنسور الجو السعودي بالخليج".. بسالة أبهرت أمريكا

نشر موقع إخباري روسي تقريراً، اليوم، يعود لحقبة الثمانينيات من القرن الماضي كاشفاً تفاصيل عن خوض طائرات سلاح الجو السعودي أول معركة جوية في الخليج في 5 يونيو 1984، حين تصدّت لأهداف "مجهولة" حاولت انتهاك "خط الملك فهد" الذي كانت قد حدّدته الرياض في وقت سابق.