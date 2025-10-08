"KONE" تقدم أحدث حلول التنقل العمودي في مشروع برج جدة لدعم رؤية المملكة 2030 وبناء مستقبل المدن الذكية

وفي هذا السياق، صرّح حيدر الحرتاني، المدير العام لشركة KONE في المملكة العربية السعودية قائلاً: "يُعد انضمامنا إلى مشروع برج جدة إنجازاً نفخر به في مسيرة KONE داخل المملكة. فهذا المشروع الأيقوني يجسد طموح السعودية الجريء وتميزها الهندسي، ويسعدنا أن نساهم فيه من خلال تقديم أحدث حلولنا الذكية والمستدامة في مجال التنقل العمودي، خاصة وأننا نحرص دائماً على توفير تجربة تنقل مريحة وآمنة تعزز جودة الحياة داخل هذا الصرح الفريد، وتستمر في خدمة أجيال قادمة."