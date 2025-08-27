إنقاذ مواطن من الغرق أثناء السباحة في القحمة بعسير.. ونقله للمستشفى لتلقي الرعاية

أنقذت فرق البحث والإنقاذ التابعة لحرس الحدود في منطقة عسير مواطنًا من الغرق، أثناء ممارسته السباحة في شاطئ القحمة، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية له، ونقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.