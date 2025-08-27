محليات
إنقاذ مواطن من الغرق أثناء السباحة في القحمة بعسير.. ونقله للمستشفى لتلقي الرعاية
"حرس الحدود" يباشر الحالة ويُحذر المتنزهين من تجاهل تعليمات السلامة البحرية
أنقذت فرق البحث والإنقاذ التابعة لحرس الحدود في منطقة عسير مواطنًا من الغرق، أثناء ممارسته السباحة في شاطئ القحمة، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية له، ونقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
ودعت المديرية العامة لحرس الحدود جميع المتنزهين ومرتادي الشواطئ إلى ضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية، والسباحة فقط في المواقع المخصصة والآمنة.
كما أكدت أهمية التواصل الفوري مع الجهات المختصة عند الحاجة عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية، أو (994) في باقي مناطق المملكة، لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.