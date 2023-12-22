مخالفة في طياتها 4 سنوات سجن.. 14 ألف حادث "عكس سير" في عام وأكثر!

كشفت البيانات الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء في إحصائيات حديثة أن الحوادث المرورية التي سُجلت في العام 2022 نتيجة لعكس السير بلغت 14 ألف حادث، مرتفعةً عن العام الذي قبله والذي سجّل 12 ألف حادث.
وتأتي هذه الأرقام على الرغم من خطورة هذا النوع من الحوادث، والتي قد تكون نهايتها مأساوية والتحذيرات المستمرة التي تطلقها الجهات المعنية من حدوث هذا الأمر؛ حيث إنها قد تتحول من مجرد مخالفة مرورية إلى قضية موجبة للسجن لمدة تصل إلى أربعة أعوام.
وأوضحت النيابة العامة، في وقت سابق، أن حوادث السير أثناء قيادة المركبة تحت تأثير المسكر أو المخدر أو المؤثر العقلي، أو التفحيط أو القيادة باتجاه معاكس أو تجاوز إشارة المرور الحمراء، تعد من الجرائم الكبيرة، إذا نتجت عنها وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعة أو جزء منها أو إصابة تزيد مدة الشفاء منها على 15 يومًا.
وأشارت النيابة إلى أنه وفقًا للمادة 62 من نظام المرور، فإن الحوادث المرورية المنطوية على عقوبات جزائية، كل من ارتكب حادثًا مروريًا متعديًا أو مفرطًا، ونتجت عنه وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعته أو جزء منها، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على 200 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما أضافت أن من ارتكب حادثًا مروريًا متعديًا أو مفرطًا ونتجت عنه إصابة تزيد مدة الشفاء منها على 15 يومًا، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص.
وأبانت أنه ما عدا ما نصّت عليه الفقرتان السابقتان من هذه المادة، يُحال كل من ارتكب حادثًا مروريًا متعديًا أو مفرطًا إلى المحكمة المختصة -وفقًا للإجراءات النظامية- للنظر في تقرير العقوبة المناسبة بحقه، وذلك دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص، وتحدد اللائحة حالات التعدي والتفريط التي تندرج ضمن هذه الفقرة.
وأظهرت البيانات الصادرة من الإحصاء انخفاض الحوادث المرورية الجسيمة لعام 2022 بنسبة 6.8% عن عام 2021، وكانت نسبة الحوادث المرورية الجسيمة داخل المدن 55.5% لعام 2022.
كما أظهرت البيانات انخفاض عدد الوفيات من الحوادث المرورية لعام 2022 بنسبة 2.1% عن عام 2021، كذلك انخفاض عدد الإصابات من الحوادث المرورية لعام 2022 بنسبة 4.2% عن عام 2021.
وكان أبرز سبب للحوادث لعام 2022 الانحراف المفاجئ بإجمالي حوادث ما يقارب 475 ألف حادث، يليه عدم ترك مسافة آمنة بإجمالي حوادث يقارب 459 ألف حادث.
فيما بلغ عدد الوفيات بسبب الحوادث المرورية خلال عام 2022م، 4.555 وفاة، بمعدل انخفاض 2.1% عن عام 2021م، وبلغ عدد الإصابات من الحوادث المرورية خلال عام 2022م، 24.4 ألف إصابة، بمعدل انخفاض 4.2% عن عام 2021م.