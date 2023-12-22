مخالفة في طياتها 4 سنوات سجن.. 14 ألف حادث "عكس سير" في عام وأكثر!

وأشارت النيابة إلى أنه وفقًا للمادة 62 من نظام المرور، فإن الحوادث المرورية المنطوية على عقوبات جزائية، كل من ارتكب حادثًا مروريًا متعديًا أو مفرطًا، ونتجت عنه وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعته أو جزء منها، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على 200 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.