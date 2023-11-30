لتبادل الخبرات ودعم الإنتاج.. مهرجان "الدخن" بالمهد يستقطب مزارعي 5 مناطق

يستقطب مهرجان "الدخن" بمحافظة مهد الذهب الذي انطلقت فعالياته أمس، بتنظيم وزارة البيئة والمياه والزراعة ضمن فعاليات السنة الدولية للدخن تحت شعار "إرث غني لطاقة كاملة"، العديدَ من المزارعين من محافظة المهد، ومناطق زراعة الدخن في المملكة؛ لتبادل الخبرات والاستفادة من عدة ورش عمل ومحاضرات يشهدها المهرجان.