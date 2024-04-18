"عشقي": ارتفاع الحرارة في غرب "الهندي وبحر العرب" زاد بخار الماء والأمطار على الإمارات وسلطنة عمان

وأضاف: أعني بذلك الاختلاف في أنشطة الشمس، أي حجم الانفجارات التي تحدث على سطح الشمس والتي يستدل عليها بعدد بقع الشمس التي تظهر من فترة إلى أخرى والتي اكتشفها العالم الإيطالي جاليليو في القرن السادس عشر، والبقع الشمسية في دورات منتظمة كل 11 عامًا تقريبًا، زيادة عدد البقع الشمسية يعني بالضرورة نشاطًا ملحوظًا على سطح الشمس يطلق عليه اسم Solar Maximum ( دورة شمسية حارة) وعبارة عن انفجارات الكترومغنطيسية Electromagnetic wave ينتج عنها الرياح الشمسية Solar Winds التي تصل سرعتها لنحو تسعمائة كيلو متر في الثانية (900 km/s) ودرجة حرارتها يصل إلى مليون درجة مئوية وتكون هذه الرياح الشمسية من جسيمات تحت ذرية مل البوتونات والالكتونات وأشعة ألفا وجاما.