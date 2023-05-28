بمشاركة المملكة.. "القمة العالمية لمجتمع المعلومات" تدعو للمزيد من التعاون في الاتصالات والأمن السيبراني

ودعا قادة كل من المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات (آيكتو)، والجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول (جي إس إم إيه) والاتحاد الدولي للاتصالات (آي تي يو)، ومسؤولون من حكومة دولة الإمارات، والفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي في دولة الإمارات، و"موبايلي" و(stc) السعودية، و"هواوي"؛ للعمل الجاد على استكشاف مزيد من فرص التعاون بين الأطراف الفاعلة من الجهات الحكومية الحكومات وصناع السياسات والمؤسسات والجمعيات والهيئات الإقليمية والدولية والأوساط الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بمستقبل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لدعم تطوير القطاع للاستفادة القصوى منه في توفير مزيد من الخدمات الميسرة لمؤسساتهم وشعوبهم.