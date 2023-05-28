بمشاركة المملكة.. "القمة العالمية لمجتمع المعلومات" تدعو للمزيد من التعاون في الاتصالات والأمن السيبراني
شهدت القمة العالمية لمجتمع المعلومات المقامة ضمن جدول أعمال قمة مجلس سامينا لقادة قطاع الاتصالات 2023 في دبي، ندوة تحت شعار "تعزيز الثقة الرقمية لبناء عالم مستدام وذكي مترابط"؛ لمناقشة تحديات وفرص التحول الرقمي في دول المنطقة، وآفاق تفعيل مزيد من أطر التعاون والعمل المشترك للاستفادة من التقنيات الحديثة بدفع عجلة تطور مختلف القطاعات والصناعات والخدمات المقدمة للأفراد.
وخلُصت نقاشات الندوة التي شاركت فيها المملكة، إلى أن التحول الرقمي لن يحقق الفوائد الاجتماعية والاقتصادية المرجوة منه إلا إذا تشاركت الأطراف المعنية المسؤوليات وفق الأدوار المحددة لها.
ودعا قادة كل من المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات (آيكتو)، والجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول (جي إس إم إيه) والاتحاد الدولي للاتصالات (آي تي يو)، ومسؤولون من حكومة دولة الإمارات، والفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي في دولة الإمارات، و"موبايلي" و(stc) السعودية، و"هواوي"؛ للعمل الجاد على استكشاف مزيد من فرص التعاون بين الأطراف الفاعلة من الجهات الحكومية الحكومات وصناع السياسات والمؤسسات والجمعيات والهيئات الإقليمية والدولية والأوساط الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بمستقبل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لدعم تطوير القطاع للاستفادة القصوى منه في توفير مزيد من الخدمات الميسرة لمؤسساتهم وشعوبهم.
وفي كلمته الافتتاحية لقمة مجلس سامينا لقادة قطاع الاتصالات 2023، دعا الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، عضو مجلس الوزراء وزير التسامح والتعايش، كل الأطراف المعنية في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات إلى تحمل مسؤولياتهم لمواكبة تطور القطاع؛ منوهًا بأن دولة الإمارات تتطلع لبناء عالم رقمي مستدام وآمن يلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية، وأبدى التزام الدولة بأفضل المعايير الدولية لهذا القطاع واستعدادها المستمر لتعزيز المشاركة لصالح المجتمعات ودعمها في جميع أنحاء العالم".
من جهته، أوضح عادل محمد درويش، مدير المكتب الإقليمي العربي للاتحاد الدولي للاتصالات للدول العربية في كلمة خلال الندوة: "الثقة في استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات الجديدة أمر بالغ الأهمية ومسعى مشترك يشمل العديد من الأطراف المعنية؛ لافتًا إلى أنه لا يمكن لأي مؤسسة أن تتصدى للتحديات السيبرانية بمفردها. وإنما يستوجب ذلك تبني استراتيجيات وطنية للأمن السيبراني للاستعداد والاستجابة للحوادث، ووضع معايير أمان دولية".
وسلط جواد جلال عباسي، رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول، الضوء على المشكلة الرئيسية في القطاع قائلًا: "لا يزال 400 مليون شخص حول العالم غير متصلين على نحو كافٍ بشبكة الهاتف المحمول، عدا وجود أكثر من 3.2 مليارات شخص قادرين على الاتصال بالشبكة ولكنهم لا يستخدمون الإنترنت.
وأضاف "عباسي": لكم أن تتخيلوا حجم الفوائد الاقتصادية والاجتماعية لتمكين 4.2 مليارات شخص من استخدام التقنيات الرقمية".
بدوره قال المهندس محمد بن عمر، المدير العام للمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات: "يحتاج تطوير تقنية المعلومات والاتصالات إلى سياسات جيدة، وخاصة في البلدان الأقل تقدمًا".
وعلّق الدكتور السيد عزوز، الخبير في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، بقوله: "تطوير تقنية المعلومات والاتصالات وبناء الثقة الرقمية؛ يستوجب التدخل الرسمي لتعزيز التعاون والاستثمار والتوعية، بالإضافة إلى تبني المعايير المشتركة للأمن السيبراني؛ مما يمنح هذه المنظومة خط أساس واضحًا يمكن الاستناد إليه".
وعرّف المهندس عادل راشد المهيري، مدير الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي في دولة الإمارات، الثقة الرقمية قائلًا: "الأمر أشبه بعملة نقدية من وجهين، الوجه الأول هو المستخدمون، والثاني هو الحكومة ومزودو الخدمات الرقمية وشركات الاتصالات والبائعون. وعلى جميع هؤلاء أن يتحملوا مسؤولياتهم مع اتباع ممارسات الحوكمة الرشيدة، وتنفيذ السياسات والإجراءات المناسبة، واستخدام التكنولوجيا بشكل جيد".
من جانبها تَطرقت نورا كاو، نائب رئيس دائرة الشؤون الحكومية العالمية في هواوي في كلمتها، لأهمية اتباع نهج خاص للتغلب على التحديات التي تواجه الحكومات والأطراف المعنية في القطاع الخاص، واقترحت لهذا النهج مسمى "الدعم AIDE" كونه يغطي الجوانب الأربعة الخاصة بتحديات وفرص قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات المتمثلة في الوصول والابتكار والتطوير والبيئة؛ لتعزيز الشمول الرقمي وتطوير المهارات وخلق نمو مستدام.
وخلُصت الندوة إلى أن التعاون الرقمي بين الأطراف المعنية هو أمر ضروري لوضع هيكلية واضحة من شأنها خلق بيئة مفتوحة وشاملة للتنمية المستدامة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات؛ حيث يعتبر الأمن والثقة أمران بالغا الأهمية؛ لضمان التبادل الموثوق للبيانات والمعلومات عبر الإنترنت، خصوصًا وأن التحول الرقمي ينطوي على تحديات جديدة بمجال الأمن السيبراني.