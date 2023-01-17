نائب وزير الموارد البشرية يتسلَّم جائزة الملك عبدالعزيز للجودة "المستوى الفضي"

يُذكر أن جائزة الملك عبدالعزيز للجودة تهدف إلى تحفيز القطاعات الإنتاجية والخدمية، لتطبيق أساسيات الجودة الشاملة من أجل رفع جودة الأداء والتحسين المستمر لعملياتها الداخلية، وتحقيق رضا المستفيدين، إضافة إلى نشر ثقافة الجودة والتميز المؤسسي، والارتقاء بمستوى القيادات الإدارية، وصولًا إلى تكريم أفضل المنشآت ذات الأداء المتميز التي تحقق أعلى مستويات التميّز المؤسسي.