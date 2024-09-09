"الحقيل" يدشّن 3 مبادرات تطوعية في الباحة.. بإجمالي 270 فرصة

دشّن وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل أمس، عددًا من المبادرات التطوعية، تتضمن "الباحة الخضراء"، و"بسطتي واجهة مدينتي"، ومبادرة "نصونها"، بحضور أمين المنطقة الدكتور علي بن محمد السواط وقيادات ومسؤولي الأمانة، في منتزه رغدان؛ بهدف تعزيز العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية في مجالات البيئة وتحسين المشهد الحضري بالمنطقة.
وأوضحت أمانة الباحة أن مبادرة "الباحة الخضراء" تستهدف زراعة 100 ألف شتلة خلال عام 2024م، إذ تمت زراعة 85 ألف شتلة خلال 8 أشهر والمتبقي 15 ألف شتلة.
وذكرت الأمانة أن مبادرة "بسطتي واجهة مدينتي" شملت تجهيز 120 كشكًا نموذجيًا، تم توزيعها ضمن الحاضنات البلدية، في الحدائق والمنتزهات والميادين والمحاور الرئيسية والمماشي بالتعاون بنك التنمية الاجتماعي والفرق التطوعية؛ بهدف تحسين وتوحيد المظهر العام لمواقع تحسين المشهد الحضري والحد من التشوهات البصرية وأكشاك الباعة الجائلين، وذلك من خلال تخصيص الأكشاك الموحدة.
وبيّنت أمانة الباحة أن المبادرة الثالثة التي دشّنها الوزير "الحقيل" هي مبادرة "نصونها" بأنها مستمرة، وتشارك بها المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني والكليات التقنية والمعاهد الصناعية والفرق التطوعية، وتهدف إلى نشر الوعي بالمحافظة على المرافق والممتلكات العامة وعمل الصيانة وإزالة التشوهات البصرية، إضافة إلى تفعيل التطوع البلدي والمشاركة المجتمعية وضمان استدامة الممتلكات.
يُذكر أن عدد الفرص التطوعية التي طُرِحَت في المبادرات الثلاثة تبلغ 90 فرصة لكل مبادرة بإجمالي 270 فرصة تطوعية.