"الحقيل" يدشّن 3 مبادرات تطوعية في الباحة.. بإجمالي 270 فرصة

دشّن وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل أمس، عددًا من المبادرات التطوعية، تتضمن "الباحة الخضراء"، و"بسطتي واجهة مدينتي"، ومبادرة "نصونها"، بحضور أمين المنطقة الدكتور علي بن محمد السواط وقيادات ومسؤولي الأمانة، في منتزه رغدان؛ بهدف تعزيز العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية في مجالات البيئة وتحسين المشهد الحضري بالمنطقة.