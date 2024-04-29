3 إنذارات حمراء ورابع برتقالى.."الأرصاد": تقلبات جوية في نجران والرياض والمدينة

تفصيلًا، أصدر المركز الإنذار الأحمر لمنطقة نجران بما يشمل "بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة"، موضحًا أن الحالة تبدأ في الساعة 12:00 وتستمر حتى 23:00، حيث يتوقع أتربة مثارة وعواصف ترابية مع رياح نشطة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية "1" كم أو أقل.