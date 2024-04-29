3 إنذارات حمراء ورابع برتقالى.."الأرصاد": تقلبات جوية في نجران والرياض والمدينة

أصدر المركز الوطني للأرصاد أربعة إنذارات بخصوص تقلبات جوية على مناطق نجران والرياض والمدينة المنورة.
تفصيلًا، أصدر المركز الإنذار الأحمر لمنطقة نجران بما يشمل "بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة"، موضحًا أن الحالة تبدأ في الساعة 12:00 وتستمر حتى 23:00، حيث يتوقع أتربة مثارة وعواصف ترابية مع رياح نشطة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية "1" كم أو أقل.
كما أصدر "الأرصاد" الإنذار البرتقالي لمنطقة نجران بما يشمل "شرورة"، من الساعة 14:00 حتى الساعة 23:00، حيث يتوقع أتربة مثارة ورياح نشطة وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية "1-3" كم أو أقل.
وأصدر الأرصاد" الإنذار الأحمر لمنطقة الرياض بما يشمل "الأفلاج والسليل ووادي الدواسر"، موضحًا أن الحالة تبدأ في الساعة 13:30 وتستمر حتى 23:00، حيث يتوقع أتربة مثارة وعواصف ترابية مع رياح نشطة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية "1" كم أو أقل.
وصدر الإنذار الأحمر لمنطقة المدينة المنورة، بما يشمل "العلا"، من الساعة 12:00 وتستمر حتى 23:00، حيث يتوقع أمطار غزيرة ورياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.