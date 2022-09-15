حفر الباطن أعلى درجة حرارة بالمملكة والقريات وطريف الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، لليوم الخميس، على بعض مدن المملكة.
وأكّد المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى اليوم، أن حفر الباطن سجلت 45 درجة مئوية، تليها مكة المكرمة والخرج 44 درجة، وكل من المدينة المنورة والرياض ووادي الدواسر 43 درجة ثم الدمام وبريدة وشرورة وينبع والأحساء 42 درجة مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت طريف والقريات وأبها في أدنى القائمة بـ17 و18 درجة مئوية، والباحة 20 مئوية ونجران والطائف 21 مئوية.
وسجّلت الدمام والقنفذة وجدة والقريات وجازان وطريف والوجه والأحساء أعلى نسبة رطوبة.