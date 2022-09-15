حفر الباطن أعلى درجة حرارة بالمملكة والقريات وطريف الأدنى

وأكّد المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى اليوم، أن حفر الباطن سجلت 45 درجة مئوية، تليها مكة المكرمة والخرج 44 درجة، وكل من المدينة المنورة والرياض ووادي الدواسر 43 درجة ثم الدمام وبريدة وشرورة وينبع والأحساء 42 درجة مئوية.