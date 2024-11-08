"المرور" يضبط 1870 مركبة مخالفة في أماكن ذوي الإعاقة

وأوضحت الإدارة أن المخالفات تمثلت في قيام أصحاب المركبات بالوقوف في المواقف المخصصة لهذه الفئة، وذلك ضمن جهود مستمرة من إدارات المرور لضبط المخالفات والحفاظ على حقوق مستخدمي هذه المواقف.