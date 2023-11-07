رئيس "أرامكو": مستمرون في تحديد الفرص الجديدة لتطوير أعمالنا

وقال: نعتزم مواصلة الاستثمار عبر سلسلة المواد الهيدروكربونية، والاستفادة من أحدث التقنيات لتحسين أعمالنا، وتعزيز تطوير حلول الطاقة الناشئة، وذلك نهجٌ راسخٌ في قناعتنا بأن خطة تحوُّل الطاقة المتوازنة والقوية يجب أن تأخذ في الحسبان احتياجات جميع المناطق الجغرافية، من أجل تجنُّب الفوارق بين مستهلكي الطاقة العالميين".