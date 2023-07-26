البديوي يرحّب ببدء إجراءات تنفيذ خطة تفريغ حمولة "صافر" إلى الناقلة البديلة

وقال: انطلاق خطة تفريغ خزان الناقلة صافر سيُسهم في الحفاظ على البيئة البحرية، ويمنع حدوث كارثة بيئية في المنطقة في حال تسرُّب النفط الخام، مشيداً بجهود الأمم المتحدة والأطراف المعنية لحل هذه الأزمة التي استمرت لسنوات، ولقيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، على جهودهم لتسهيل عملية التفريغ للناقلة الجديدة (نوتيكا).