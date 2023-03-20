"تقويم التعليم" توقّع اتفاقيات الاعتماد المدرسي مع 12 شركة تعليمية

يشار إلى أن المدارس التي تم التوقيع معها هي: مدارس النصر الأهلية بجدة، ومدارس الأجيال المتطورة بجدة، ومدارس أطياب الأهلية بالرياض، ومدارس الفضيلة بحائل، ومدارس الأنجال الأهلية بالأحساء، ومدارس الآفاق العالمية بالرياض، ومدارس الشافي الأهلية بالطائف، ومدارس دار البشرى بمكة المكرمة، ومجمع أوائل المملكة بحائل، ومجمع دار الحنان بجدة، ومجمع فرسان الشمال النموذجية بتوك، ومدارس سماء المعرفة بحائل.