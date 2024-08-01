القيادة تهنئ رئيسة الاتحاد السويسري بذكرى اليوم الوطني لبلادها

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لرئيسة الاتحاد السويسري، بهذه المناسبة، وعبر عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب الاتحاد السويسري الصديق المزيد من التقدم والازدهار.