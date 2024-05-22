مع زيادة أعداد المسافرين.. توفير رحلات ميسّرة وآمنة عبر "قطار الحرمين السريع" خلال الحج

ويقول الزائر يحيى الشرقاوي من جمهورية مصر العربية، أنه قدم من بلده لأداء مناسك الحج هذا العام، عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وقد انتقل عبر محطة قطار الحرمين السريع في مطار جدة إلى المدينة المنورة مباشرة، للصلاة في المسجد النبوي، منوهًا بمشروع قطار الحرمين السريع، ودوره في انسيابية حركة نقل المعتمرين والحجاج والمسافرين، وسهولة وسرعة الوصول بين مختلف الوجهات، مبينًا ان هذا المشروع يجسّد العناية العظيمة التي توليها المملكة بقاصدي الحرمين الشريفين.