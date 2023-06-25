تستمر 7 أيام.. انطلاق أولى رحلات قطار المشاعر المقدسة لموسم حج 1444هـ

وكانت الخطوط الحديدية السعودية "سار"، قد سخّرت جميع إمكاناتها طوال الأشهر الماضية استعدادًا لنقل ضيوف الرحمن؛ حيث قامت بإجراء أعمال الصيانة الثقيلة لجميع القطارات البالغ عددها 17 قطارًا، وتطوير جميع الأنظمة التشغيلية سواءً الخاصة بالقطارات أو أنظمة الإشارات والاتصالات، والأنظمة المستخدمة في مركز التشغيل والتحكم.. تلا ذلك إجراء مرحلتي التشغيل ما قبل التجريبي والتشغيل التجريبي؛ للتأكد من جاهزية القطارات والمحطات التي استمرت 90 يومًا، كما تعاقدت "سار" مع أكثر من 7.500 موظف موسمي، لإدارة الحشود داخل محطات القطار، منهم المتحدثون بعدة لغات مختلفة منها: (الإنجليزية، الأردو، التركية، النيجيرية، الإندونيسية)، إضافة إلى اللغة العربية.