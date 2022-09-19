للمعتمرين القادمين من الخارج.. السعودية تتيح إتمام إجراءات تأشيرة العُمرة في دقائق عبر "مقام"

وتفصيليًا، يستطيع المعتمر من الخارج حجز خدمات العُمرة عبر منصة "مقام"، واستخراج التأشيرة وحجز الخدمات إلكترونيًّا من جميع أنحاء العالم عبر المنصة خلال أقل من 24 ساعة، من خلال الدخول على الصفحة الرئيسية https://maqam.gds.haj.gov.sa/، والنقر على قائمة المنصات الإلكترونية المعتمدة، وتحديد نوع الوكيل المطلوب من مقدمي خدمات العُمرة للشركات وللأفراد، واختيار الوكيل من القائمة التي ستظهر.