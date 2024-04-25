19 مليون عملية تحميل.. "نفاذ" أعلى التطبيقات الحكومية وتطبيقات الأجهزة الذكية تحميلاً لـ 2023م

وحقق تطبيق (نفاذ) أكثر من 19 مليون عملية تحميل، وأكثر من 16.3 مليون مستخدم فعّال، وأكثر من 350 مليون عملية قبول طلبات، وذلك بتكامله مع أكثر من 500 منصة وتطبيق، وذلك نظير استثمار سدايا الموارد والخبرات اللازمة لتطوير التطبيق بوصفه مكونًا أساسيًا في رحلة التحول الرقمي التي تعيشها المملكة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي نفخر بإنجازاتها اليوم.