اختتام فعاليات معرض جدة للكتاب بمشاركة أكثر من 900 دار نشر و400 جناح

تُختتم مساء اليوم السبت، فعاليات "معرض جدة للكتاب" في مركز "سوبر دوم" بمدينة جدة، والذي دشنت فعالياته هيئة الأدب والنشر والترجمة، قبل نحو عشرة أيام، وشارك فيه أكثر من 900 دار نشر محلية وعربية ودولية، و400 جناح معرفي، وقدّم أكثر من 100 فعالية ضمن برنامجه الثقافي الشامل والمتنوع، كما أقيم على هامشه مؤتمران نوعيان؛ أولهما للنشر الرقمي، والثاني للخيال العلمي، وهما الأولان من نوعهما في المملكة.