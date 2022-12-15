4 أسباب تجعل هاتف HUAWEI Mate50 Pro الجديد- الهاتف الذكي الرائد التكنولوجي المستقبلي هديةَ نهاية العام المثالية

يُعد هاتف HUAWEI Mate50 Pro أول هاتف ذكي من هواوي يعمل على واجهة مستخدم EMUI 13، التي تبسط التفاعلات اليومية من خلال التنقلات السهلة بلمسة واحدة. يقدم EMUI 13 ميزة SuperHub، وهي قدرة مبتكرة على نقل الملفات مع هاتف HUAWEI Mate50 Pro.. يمكن للمستخدمين ببساطة الضغط مع الاستمرار على أي نص، أو صور، أو مقاطع فيديو، أو ملفات، وسحبها إلى نافذة SuperHub العائمة لتخزين الملفات مؤقتًا. ويمكن للمستخدمين بعد ذلك التبديل إلى تطبيق آخر، وتحديد الملفات داخل SuperHub لعملية قص ولصق سلسة. مع إمكانية النقل الجماعي، يمكن للمستخدمين أيضًا استخدام ميزة SuperHub لنقل ملفات متعددة بين هواتفهم الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الحواسيب.