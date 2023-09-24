ضاحية خزام تحتفي فرحًا باليوم الوطني الـ 93 ضمن أجواء مليئة بالفخر والاعتزاز

كما تمتد ضاحية خزام على مساحة إجمالية تقدر بأكثر من 30 مليون م2، وتتكامل فيها الخدمات والمرافق من مساجد ومرافق تعليمية، وصحية، وترفيهية، كما يتخللها قرابة 3 ملايين م2 من الحدائق والمسطحات الخضراء، لتحقق نمط حياة صحي ومميز وتقدم أسلوبًا عصريًا للسكن