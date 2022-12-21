السعودية تستضيف اجتماع إنفاذ قوانين مكافحة الفساد لمنظمة التعاون

يذكر أنَّ الاجتماع الوزاري واتفاقية مكة المكرمة يعود أساسهما إلى قرار مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المُنعقد في إسلام آباد مارس الماضي، الذي رحّب بمبادرة المملكة العربية السعودية بصفتها رئيسة القمة الإسلامية الرابعة عشرة بعقد الاجتماع الوزاري هذا، وتضمّن إعداد مشروع اتفاقية لمكافحة الفساد في إطار المنظمة، وتشكيل فريق من الخبراء الحكوميين لدراسة المشروع تمهيدًا لإقراره في هذا الاجتماع.