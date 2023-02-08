"الجدعان": مؤتمر "الجمارك" يستهدف نقل التجارب والخبرات والاستفادة من فرص التطوير المتاحة بالقطاع

وقال المهندس أبانمي: "ركزت الهيئة خلال المرحلة الماضية على تبنّي أفضل الممارسات في تنفيذ مبادراتها، بما ينسجم ويتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويأتي في مقدمة ذلك تطبيق مشروع "الفوترة الإلكترونية" الذي يأتي امتدادًا للنهضة الاقتصادية والتحول الرقمي الذي تشهده المملكة؛ حيث حقّق هذا المشروع نجاحًا لافتًا في مرحلتيه الأولى والثانية، ويَبرُز هذا النجاح في الالتزام الكبير لدى المنشآت مع بدايات تطبيق المرحلة الأولى التي تُعرف بمرحلة الإصدار والحفظ، الذي تجاوزت نسبته 93%.