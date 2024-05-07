الشرقية.. استكمال إعادة تأهيل 7.800 م2 من أرصفة المشاة والجزر الوسطية بالنعيرية

وأوضحت أمانة الشرقية أنها تعمل على إعادة تأهيل (7.800) متر مربع من الأرصفة والإنترلوك بمداخل المحافظة، واستمرار أعمالها لتشمل عددًا من الشوارع الرئيسة بالأحياء السكنية والمواقع؛ منها: طريق الملك عبدالعزيز، والمدخل الشرقي للمحافظة (طريق الدمام- حفر الباطن)؛ إذ يتم استكمال التأهيل ورفع كفاءة أرصفة المشاة، وتركيب بلاط إنترلوك على الأرصفة وتنفيذ العديد من الأعمال التجميلية بها.