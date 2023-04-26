بالصور.. الأمطار تُخرج "عقبة الثنية" بمقسى ميسان من الخدمة.. والأهالي يناشدون فتحها

تجدَّدت معاناة أهالي وادي مقسى بلحارث في محافظة ميسان مع "عقبة الثنية"، التي أُغلقت من جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة مؤخرًا؛ إذ انهارت الصخور، ووقفت عائقًا للطريق، ومنعت الأهالي من استخدامه.
وأكد فالح بن عطية الحارثي، وهو أحد سكان الوادي، لـ"سبق" أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة مؤخرًا أدت لإغلاق عقبة الثنية نهائيًّا بوادي مقسى، وقال: "أصبح السكان محاصرين، لا يستطيعون الذهاب إلى أعمالهم، أو جلب مؤن وأغذية لهم ولما يملكونه من (حلال)، وكذلك الذي هو خارج الوادي لا يستطيع الوصول إليه". مشيرًا إلى أنهم تواصلوا مع الجهة المسؤولة، ولم يكن هناك أي تجاوب بفتح الطريق.
وأعرب "الحارثي" عبر "سبق" عن أمله بأن يصل صوتهم إلى الجهات المسؤولة؛ لتوجيه المعنيين بإرسال معدات لفتح الطريق، ورفع الحصار عن سكان الوادي.