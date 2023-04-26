بالصور.. الأمطار تُخرج "عقبة الثنية" بمقسى ميسان من الخدمة.. والأهالي يناشدون فتحها

وأكد فالح بن عطية الحارثي، وهو أحد سكان الوادي، لـ"سبق" أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة مؤخرًا أدت لإغلاق عقبة الثنية نهائيًّا بوادي مقسى، وقال: "أصبح السكان محاصرين، لا يستطيعون الذهاب إلى أعمالهم، أو جلب مؤن وأغذية لهم ولما يملكونه من (حلال)، وكذلك الذي هو خارج الوادي لا يستطيع الوصول إليه". مشيرًا إلى أنهم تواصلوا مع الجهة المسؤولة، ولم يكن هناك أي تجاوب بفتح الطريق.