5 باحثين من جامعة جدة ضمن قائمة "ستانفورد" الأمريكية الأكثر استشهاداً في العلوم

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور عدنان بن سالم الحميدان، أن الجامعة تولي البحث العلمي اهتماماً بالغاً بكل ما يشمله من عناصر علمية، حيث خصصت برنامجاً متخصصاً يعنى بالبحث والابتكار، ضمن برامج رؤية جامعة جدة الجامعة السعودية الحديثة، تسعى من خلاله لخلق هوية بحثية نوعية للجامعة، وإعطائها ميزة تنافسية إقليمية ودولية لتحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030 في تنمية الاقتصاد المعرفي وتحسين تصنيف المملكة ضمن مؤشر التنافسية العالمية.