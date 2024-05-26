"الربيعة" يدعو إلى إيجاد طرق مبتكرة لتنمية الشراكة مع الصحة العالمية وتطوير التدخلات الصحية أثناء الأزمات

وقال الدكتور الربيعة: "إننا في مركز الملك سلمان للإغاثة نتعاون بشكل وثيق مع شركائنا للتغلب على هذا التحدي وضمان التوصيل الآمن للمساعدات حتى في ظل أصعب الظروف، وعلى سبيل المثال أثناء حصار تعز في اليمن استخدم المركز عمليات الإنزال الجوي ولجأ حتى للجمال لتوصيل الإمدادات الطبية وأسطوانات الأكسجين وغيرها من المواد العاجلة إلى المواقع الجبلية النائية؛ حيث كانت الخدمات الصحية إما محدودة للغاية أو غير متوفرة.. وفي غزة نجحنا في تقديم المساعدة على الرغم من التحديات الراهنة.. وفي الآونة الأخيرة -كما نعلم جميعًا- أدى تقييد الوصول إلى غزة إلى نقص حادّ في الغذاء والمياه والإمدادات الطبية وغيرها من المواد التي تشتد الحاجة إليها"؛ مبينًا أنه يجب معالجة هذه القيود لإنقاذ الأرواح وخاصة حياة الأطفال والنساء وكبار السن.