"تعليم جازان" تحقق المركزَيْن "4 و6" على المستوى الوطني في "تحدّي القراءة العربي"

واستطاعت الطالبة جود حسن حدادي؛ من ابتدائية الحضرور التابعة لمكتب تعليم صامطة، الفوز بالمركز الرابع، بينما حصدت الطالبة همس عيد محمد بكرين، من الثانوية الرابعة التابعة لمكتب تعليم أبوعريش، المركز السادس، وذلك في الموسم السابع من المسابقة التي نظّمتها وزارة التعليم واستضافتها "تعليم الطائف".