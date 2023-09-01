"تعليم جازان" تحقق المركزَيْن "4 و6" على المستوى الوطني في "تحدّي القراءة العربي"

حقّقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، المركزَيْن الرابع والسادس على المستوى الوطني في مسابقة مشروع "تحدّي القراءة العربي".
واستطاعت الطالبة جود حسن حدادي؛ من ابتدائية الحضرور التابعة لمكتب تعليم صامطة، الفوز بالمركز الرابع، بينما حصدت الطالبة همس عيد محمد بكرين، من الثانوية الرابعة التابعة لمكتب تعليم أبوعريش، المركز السادس، وذلك في الموسم السابع من المسابقة التي نظّمتها وزارة التعليم واستضافتها "تعليم الطائف".
وهنّأ المدير العام للتعليم بمنطقة جازان ملهي بن حسن عقدي؛ الطالبتين وأسرتيهما ومدرستيهما، على تحقيقهما هذا المنجز الوطني.
وذكر أن مسابقة "تحدّي القراءة العربي" تهدف للوصول إلى نهضة في القراءة لدى جميع الطلبة في جميع المدارس ، وتنمية الوعي بواقع القراءة العربي وتعزيز الحس الوطني والشعور بالانتماء، وتكوين جيل من المتميزين والمبدعين القادرين على الابتكار في جميع المجالات.
وأشاد بما يمتلكه "تعليم جازان" من مواهب طلابية في مختلف المجالات بدعم واهتمام من أمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ونائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز ونائبه ووزير التعليم يوسف البنيان التي أسهمت في رفع اسم المنطقة عاليا وحصد العديد من الجوائز والمنجزات.
يُذكر أن مشروع "تحدي القراءة العربي"، يعد أكبر مشروع عربي لتشجيع الطلاب والطالبات على القراءة وغرس حبها في نفوسهم وإثراء البيئة الثقافية في المدارس، الذي تتولى وزارة التعليم الإشراف على تنفيذه.