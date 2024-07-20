من الأسواق الشعبية إلى المتاجر الفاخرة.. 6 تجارب تسوق فريدة للعائلة والأصدقاء في عروس البحر

تتميز تجربة التسوق في عروس البحر الأحمر (جدة)، بثرائها وتنوعها؛ إذ تجمع بين سحر الأسواق الشعبية ورقي المتاجر الفخمة؛ بما يوفر فرصة استكشاف عالم متنوع من المنتجات والسلع، بدءًا من الحرف اليدوية الأصيلة والتحف النادرة في الأسواق الشعبية، وصولًا إلى أحدث صيحات الموضة والعلامات التجارية العالمية والمتاحة خلال "صيف السعودية".
إليكم قائمة من 6 أسواق ومراكز تجارية للتمتع هذا الصيف بتجربة تسوق فريدة مع العائلة والأصدقاء في مدينة جدة.
يقدم "ردسي مول" تجربة تسوق لا مثيل لها في أكثر من 600 من المتاجر العصرية التي تضم أحدث صيحات الموضة العالمية الفاخرة، ومستلزمات المنزل الأنيقة، ومنتجات الصحة والجمال، بالإضافة إلى تشكيلة واسعة من منتجات العطور العالمية والصالونات الراقية. كما يمكن الاستمتاع بتجربة مشاهدة أفلام سينمائية لا تُنسى في صالات "فوكس سينما"، ومن ثم الاختيار من بين أكثر من 80 مطعمًا ومقهى لتناول وجبات من أشهى المأكولات العالمية والمحلية. ويقدم "ردسي مول"، وهو شريك بلاتيني في حملة "عروض صيف جدة"، مجموعة حصرية من الخصومات التي تصل إلى 70% بالتعاون مع المحال التجارية ضمن مركز التسوق.
"لو برستيج مول" هو تحفة معمارية فاخرة في مدينة جدة، يتميز بتصميمه المبهر وساحاته الواسعة وموقعه الاستراتيجي في حي الشاطئ. يضم "لو برستيج مول" متاجر متنوعة، كما يُعد مقصدًا لعشاق الشوكولاتة الفاخرة؛ حيث يضم عددًا من متاجر الشوكولاتة والحلى الشهيرة مثل "جيف دي بروج" و"باتشي" و"آني وداني"، إضافة إلى احتضانه لمتجر واسع للعود والعطور من العلامة المرموقة "عبدالصمد القرشي". وخلال تجولك في أرجاء "لو برستيج مول" لا تفوت زيارة محل "سيجنتشر" للاستمتاع بالعصائر الطبيعية الطازجة وزيارة كافيه "لالونا" لتناول اختيارك من أصناف من القهوة الفاخرة وقضاء وقت ممتع مع العائلة أو الأصدقاء.
يُعد "بوليفارد جدة" وجهة لا تُفَوّت لعشاق التسوق الراقي في قلب المدينة؛ حيث يضم مجموعة من أرقى العلامات التجارية العالمية في عالم الأزياء والموضة، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي الراقية التي تقدم أشهى المأكولات والمشروبات العالمية والمحلية.
ويميز "بوليفارد جدة" الشهير، احتواؤه على مساحات تزينها النباتات الخضراء وأحواض المياه والنوافير الخلابة، ومن خلال خيارات التسوق الواسعة من نخبة العلامات التجارية مثل: (برادا، غوتشي، آرماني جونيور)، وأجواؤه ومساحاته المميزة فإن "بوليفارد جدة" يقدم تجربة تسوق صيفية لا مثيل لها في قلب عروس البحر الأحمر.
يُعتبر "سوق علوي" وجهةً تاريخية وثقافية ومقصدًا لعشاق أجواء التسوق الشعبية في مدينة جدة، يقع السوق تحديدًا على شارع قابل الشهير في منطقة البلد العريقة، ويُشتَهر بأجوائه الأصيلة ومتاجره الشعبية التي تعرض الملبوسات التراثية والثياب الشرقية والحجازية، بالإضافة إلى الاكسسوارات المصنوعة يدويًّا والأحجار الكريمة البراقة التي تجذب الزوار من كل أصقاع المعمورة؛ مما يجعله السوق المثالي لمحبي التراث والأصالة.
يتميز سوق البدو بجذوره التاريخية الضاربة؛ حيث اكتسب في أحد الحقب الزمنية مكانة عالية كمقصد للتجار من مختلف المناطق، ولا يزال يُعَد نقطة انطلاق ونجاح عدد كبير من أبرز التجار الحجازيين الذين كان لهم الأثر الإيجابي في تحول المشهد التجاري والاقتصادي لمدينة جدة.. لدى تجولك في أزقته الضيقة ستشعر وكأنك تمضي في رحلة عبر الزمن حيث ستجد نفسك محاطًا بروائح البخور والتوابل والأعشاب العطرية، وأصوات الباعة المحببة الذين يسوّقون لبضائعهم على الطريقة الشعبية.
يضم السوق خيارات واسعة من الملابس الفلكلورية والمصنوعات اليدوية، إضافة إلى الأدوات المنزلية والتحف القديمة التي تعيدك إلى زمن الماضي الجميل.
يقع "سوق الندى" على امتداد أزقة "جدة التاريخية" العريقة ليقدم تجربة تسوق مغايرة بإطلالات تبرز أصالة المكان وعبق الزمان، ويضم السوق مجموعة واسعة من الأكشاك الشعبية التي تعرض مختلف أنواع السلع، بدءًا من المأكولات الشعبية الشهية وصولًا إلى الحرف اليدوية التقليدية والهدايا التذكارية المبتكرة التي تعبر عن تاريخ جدة العريق.
ولا تنسَ زيارة متجريْ "تذكار البلد" و"تذكار جدة" حيث القطع الفنية النادرة التي تحاكي جمال الحجاز وقصص الماضي.
وتأتي العروض الحصرية التي تصل إلى 70%، ضمن حملة "عروض صيف جدة" التي أطلقتها مؤخرًا "الهيئة السعودية للسياحة" بالتعاون مع "غرفة جدة"، وتستمر حتى 10 أغسطس 2024م بالشراكة مع 450 من كبرى المتاجر والعلامات التجارية المحلية والعالمية من قطاعات مختلفة تشمل: النقل والترفيه والسياحة والبيع بالتجزئة ومقدمي الخدمات السياحية وغيرها.
يُذكر أن برنامج "صيف السعودية 2024"، الذي أطلق في وقت سابق هذا العام تحت شعار "تراها" ويستمر حتى نهاية سبتمبر هذا العام، يقدم مدينة جدة ضمن سبع وجهات سياحية مميزة تضم في مجملها أكثر من 550 تجربة سياحية متنوعة وما يزيد على 150 عرضًا خاصًّا للزوار للاستمتاع بجمال الوجهات السعودية. وبإمكان السياح زيارة الموقع الإلكتروني لمنصة "روح السعودية" https://www.visitsaudi.com/ar، للحصول على مزيد من المعلومات حول وجهات صيف السعودية 2024 والعروض الحصرية ضمن حملة "عروض صيف جدة".