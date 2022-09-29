إنجاز تاريخي.. المملكة تكسر حاجز البطالة للسعوديين والسعوديات

وبرهن هذا الإنجاز على نجاح سياسات الجهات الإشرافية في تطوير سوق العمل، حيث كان لتنويع الأنماط فيه وزيادة جاذبيته من خلال جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ دور في ارتفاع معدَّل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السعوديين (الذكور والإناث 15 سنة فأكثر) أيضاً للربع الرابع من عام 2021م، وبلغ (51.5%) من واقع تقديرات مسح القوى العاملة مقارنةً بـ (49.8%) في الربع السابق في عام 2021.