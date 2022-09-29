إنجاز تاريخي.. المملكة تكسر حاجز البطالة للسعوديين والسعوديات

حققت المملكة مستوى قياسيًا في انخفاض معدل البطالة بين السعوديين خلال الربع الثاني لعام 2022، وهو إنجاز غير مسبوق منذ أكثر من عشرين عاماً، حيث بلغت النسبة 9.7%.
وبرهن هذا الإنجاز على نجاح سياسات الجهات الإشرافية في تطوير سوق العمل، حيث كان لتنويع الأنماط فيه وزيادة جاذبيته من خلال جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ دور في ارتفاع معدَّل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السعوديين (الذكور والإناث 15 سنة فأكثر) أيضاً للربع الرابع من عام 2021م، وبلغ (51.5%) من واقع تقديرات مسح القوى العاملة مقارنةً بـ (49.8%) في الربع السابق في عام 2021.
وتضع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدداً من الأهداف الاستراتيجية الراميـة إلـى تعزيـز كفـاءة وفاعليـة وجاذبيـة سـوق العمـل السـعودي وتعزيـز شـبكة الأمان والحمايـة الاجتماعية وزيـادة مسـاهمة القطـاع غيـر الربحـي فـي الاقتصاد الوطنـي، وتحقيـق تنميـة اجتماعيـة مسـتدامة ورفع مستوى إنتاجية القطاع العام وتطوير أنظمته وزيادة مرونتها بما يعزز من أدواره في دعم إجمالي الناتج المحلي.
وتشمل استراتيجية وزارة المــوارد البشرية والتنميـة الاجتماعية قطاعاتها الأربعة (قطــاع العمــل، التنميــة الاجتماعية، الخدمــة المدنيــة والخدمــات المشتــركة).
وتم رسم رؤيـة ورسـالة وزارة المـوارد البشـرية والتنميـة الاجتماعية، لتسليط الضوء على حجم الطموح وما تقدمــه مــن خدمــات لكافة المستفيدين في القطاع الخــاص والعــام وغير الربحي، كجهــة تشـريعية وإشرافية فـي المقـام الأول، ثـم كجهـة خدماتيـة وداعمـة مـن خـلال العمـل مـع الأفراد والجهـات ذات العلاقـة لتحسـين بيئـة العمـل وتحويلهـا إلـى بيئــة جاذبــة وذات معايـيـر عاليــة الجــودة.
وتشمل الاستراتيجية الخاصة بالوزارة رفــع حصــة الســعوديين والســعوديات فــي المشــاركة فــي ســوق العمــل وتمكيــن المــرأة، مــن خلال المبــادرات والمشــاريع والبرامج الــتي تسهم في كفاءة وإنتاجية الاقتصاد والتنمية المستدامة والعيش الكريم للجميع من خلال تميز مؤسسي مستدام.
ويعد الانخفاض التاريخي وغير المسبوق في معدل البطالة في السعودية؛ مؤشرًا لجاذبية، ومرونة، وحيوية سوق العمل، وهي الرؤية التي تركز عليها الوزارة وصولاً إلى مجتمع حيوي متمكن، وبيئة عمل متميزة نحو سوق عمل جاذب.
جدير بالذكر أن حاجز البطالة للسعوديات كسر نسبة 20% وهو ما يعد رقماً قياسياً لم يتحقق منذ عشرين عاماً حيث بلغ 19.3% مقارنة بـ 20.2% في الربع السابق وما زال الانخفاض مستمرًا.