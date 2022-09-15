مدارس رواد الخليج العالمية RAIS تطلق التطبيق الأول من نوعه في المملكة للتواصل مع أولياء الأمور

تزامنًا مع انطلاق الدراسة للعام الجديد 2022-2023 واستمرار فتح باب التسجيل، أطلقت مدارس رواد الخليج العالمية مركز التواصل الموحد وهو التطبيق الأول من نوعه للتواصل مع أولياء الأمور في المملكة.
ويعمل مركز التواصل الموحد كمركز اتصال متكامل، ضمن مجموعة من الحلول الذكية والخدمات التي تقدمها مدارس رواد الخليج العالمية لمساعدة أولياء الأمور على التواصل مع جميع أقسام المدرسة من إدارة ومعلمين ومشرفين بنقرة واحدة من موقعهم.
وصرّح الدكتور خالد السحيم، نائب أول رئيس شركة الخليج للتدريب والتعليم لقطاع التعليم، أن تطبيق مركز التواصل الموحد يعمل ضمن أهداف المدرسة لتحقيق رؤية المملكة 2030 للتطور الإلكتروني والتكنولوجي بإثراء وتطبيق المفاهيم والأفكار التي أصبح استخدامها ضروريًا في تحسين جودة العملية التعليمية والتربوية مما يسهم في تخريج كوادر بشرية قادرة على ريادة المستقبل وتنمية المجتمع.
وأضاف أن مدارس رواد الخليج العالمية RAIS تسعى دائمًا لتكون أحد رواد التحول الرقمي في المملكة، بتقديم أعلى مستويات التعليم والخدمات التعليمية بمعايير عالمية وبرؤية محلية لتنمية أمتنا، متمثلة في البيئة التعليمية، وأساليب التعليم العالمية الحديثة، وتطبيق المناهج المعتمدة، إلى جانب المنهج الأمريكي في الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية.
وأوضح أن مركز التواصل الموحد له دور محوري في مؤسساتنا التعليمية بالمملكة لما يقدمه من حلول لكثير من المشكلات التي تواجه أولياء الأمور وتسهيلات في التواصل مع إدارة المدرسة وهيئة التدريس، وتوفير خدمات متابعة تطور أبنائهم الأكاديمي والمجتمعي، والعمل على تطوير المنظومة التعليمية باستقبال الآراء والمقترحات من أولياء الأمور.
كما تقدم مدارس رواد الخليج العالمية العديد من الحلول الذكية المختلفة بجانب مركز التواصل الموحد، منها الجولة الافتراضية من خلال موقع المدرسة ليتمكن أولياء الأمور من زيارة فروع المدارس والتجول داخلها والتعرف على مرافقها المختلفة من أي مكان فقط من خلال الجوال.
بالإضافة إلى توفير تسهيلات عديدة للدفع بهدف إتاحة التعليم العالمي للجميع من خلال برنامج قسطها 0% والذي يهدف إلى تقسيط دفع الرسوم الدراسية حتى 9 أشهر بمشاركة مجموعة من البنوك المعتمدة بالمملكة، وكذلك خدمات الدفع عبر الإنترنت التي توفر الوقت والمجهود.
وإلى جانب التركيز على التطور التكنولوجي تتميز مدارس رواد الخليج العالمية بتوفير بيئة تعليمية إيجابية متمثلةً في جودة التعليم والمناهج عدا عن المباني المدرسية المتميزة، وأساليب التعليم المتطورة، وكادر تربوي وتعليمي مؤهّل تأهيلاً عالمياً وفق أحدث الأساليب العلمية المطبّقة في أرقى المدارس العالمية، وتوفير نمط فريد من التعليم يركّز على تنمية شخصية الطلاب، ويوفّر لهم فرصاً حقيقيةً لتعليم ينطلق بهم نحو مستقبل أفضل، ويعمل على تنمية مهارات ومواهب الطلاب وتوظيفها توظيفاً جيداً، وصقل شخصياتهم عبر المراحل العمرية المختلفة وغرس منظومة القيم والأخلاق الحميدة التي يؤمن بها المجتمع السعودي.
الجدير بالذكر أن سلسلة مدارس رواد الخليج العالمية بفروعها بمدن المملكة بالرياض، وجدة، والدمام، والظهران، مُرخصة من قِبل وزارة التعليم فـي المملكة وتملكها شركة الخليج للتدريب والتعليم التي تمتلك حصيلة خبرات تعليمية وتدريبية عريقة لأكثر من 25 عامًا بالمملكة والشرق الأوسط. وشهدت المدارس مؤخراً توسّعاً كبيراً في إطار خطتها المستقبلية بالتوسع والاستحواذ على العديد من المدارس الأهلية في باقي مدن المملكة وفقًا لأعلى المعايير العالمية، وطرق التعليم الحديثة من فصول بأفضل التقنيات، والأدوات والوسائل التعليمية التي تواكب المستجدات العصرية من تعليم الإلكتروني، وسبورات ذكية تفاعلية، ووسائط اجتماعية تزيد من دافعية الطلاب للتعلم بأسلوب تفاعلي ومنفتح حول العالم من حولنا.