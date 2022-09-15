مدارس رواد الخليج العالمية RAIS تطلق التطبيق الأول من نوعه في المملكة للتواصل مع أولياء الأمور

الجدير بالذكر أن سلسلة مدارس رواد الخليج العالمية بفروعها بمدن المملكة بالرياض، وجدة، والدمام، والظهران، مُرخصة من قِبل وزارة التعليم فـي المملكة وتملكها شركة الخليج للتدريب والتعليم التي تمتلك حصيلة خبرات تعليمية وتدريبية عريقة لأكثر من 25 عامًا بالمملكة والشرق الأوسط. وشهدت المدارس مؤخراً توسّعاً كبيراً في إطار خطتها المستقبلية بالتوسع والاستحواذ على العديد من المدارس الأهلية في باقي مدن المملكة وفقًا لأعلى المعايير العالمية، وطرق التعليم الحديثة من فصول بأفضل التقنيات، والأدوات والوسائل التعليمية التي تواكب المستجدات العصرية من تعليم الإلكتروني، وسبورات ذكية تفاعلية، ووسائط اجتماعية تزيد من دافعية الطلاب للتعلم بأسلوب تفاعلي ومنفتح حول العالم من حولنا.