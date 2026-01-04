حرس الحدود بمكة ينقذ مواطنًا تعرّض لوعكة صحية في عرض البحر

وأكدت المديرية العامة لحرس الحدود على أهمية الالتزام بإرشادات السلامة البحرية، والتأكد من وجود حقيبة الإسعافات الأولية وسلامة الوسائل البحرية قبل الإبحار، مشددة على ضرورة الاتصال بالرقم (911) في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية، أو الرقم (994) في بقية مناطق المملكة، عند الحاجة للمساعدة في الحالات الطارئة.