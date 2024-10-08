لأول مرة.. صالات السينما الصينية تستقبل عروض الأفلام السعودية

وستُقام فعالية "ليالي الفيلم السعودي" في الفترة من 21 إلى 26 أكتوبر في كل من بكين، شانغهاي، وسوجو، حيث سيتم عرض مجموعة متنوعة من الأفلام السعودية الطويلة والقصيرة، ومنها فيلم "السنيور: عقدة الخواجة"، والفيلم القصير "سليق"، بمشاركة مجموعة من المواهب السعودية، سيعقب العروض جلسات حوارية مع صنّاع الأفلام، كما ستشهد الفعالية حضور شخصيات مهمة وصحافيين ونقاد سينمائيين في الصين، بالإضافة للمهتمين ومحبيّ السينما من مختلف الحضور.