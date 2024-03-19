"وثيقة مكة.. المشروع الحضاري بالقرن الـ21".. جلسة ضمن المؤتمر الدولي للمذاهب الإسلامية

من جهته أفاد رئيس التجمع الثقافي الإسلامي بموريتانيا وغرب إفريقيا الشيخ محمد الحافظ النحوي، بأن المؤتمر جمع أبرز علماء الأمة الإسلامية من شتى المذاهب والمدارس الإسلامية، وهي خطوة ميمونة تعكس اهتمام قيادة المملكة بشؤون المسلمين وسعيها الدؤوب للتقريب بين المذاهب وتوحيد صفها ولم شملها، كما أن وثيقة مكة المكرمة مبادرةٌ غير مسبوقة في التاريخ الإسلامي المعاصر حيث دعت إلى وحدة الصف، ونبذ التفرقة، وضرورة الوحدة والإجماع؛ ولذلك فإن الحاجة ماسّة لتعميم وثيقة مكة المكرمة خصوصًا فيما يتعلق بالدعوة لبناء الجسور بين المذاهب الإسلامية المختلفة.