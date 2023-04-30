"اليحيى" يقف على الخدمات المقدمة للمواطنين ورعايا الدول الشقيقة القادمين من السودان

وتفصيلاً، عبَّر الفريق "اليحيى" عن فخره واعتزازه بما تقدمه قيادة المملكة من عمليات إجلاء وخدمات إنسانية للقادمين عبر منافذ المملكة البحرية والجوية، ناقلاً لمنسوبي "الجوازات" العاملين في المنافذ البحرية والجوية، تحيات وتقدير الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، على ما يبذلونه من جهود داعمة للجهات الحكومية الشريكة، والتسهيلات المقدمة لضيوف المملكة؛ تمهيداً لإكمال إجراءات سفرهم.