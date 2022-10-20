برنامج تنمية وإعمار اليمن يدشن السوق المفتوح لسيدات الأعمال في مأرب

ويعد برنامج سبأ للتمكين الاقتصادي للسيدات أول برنامج لتمكين المرأة اليمنية اقتصاديًا بمحافظة مأرب، الذي يتحقق من خلاله اكتساب 60 متدربة للمهارات اللازمة لإطلاق مشاريعهن، وبعدد 40 مشروعًا في تأهيل وتدريب قطاع الأعمال، وعدد 20 مشروعًا في تأهيل وتدريب مصادر الدخل، بما في ذلك 40 حملة توعوية في المحافظة، كما يُعد رافدًا ومساعدًا لسيدات الأعمال لتوفير الدخل لهن ولأسرهن ومسهماً في تحسين العيش والمعيشة في المحافظة.