"تعليم جازان" تنهي إجراءات المقابلات الشخصية والمطابقة لـ567 مرشحاً

وبيّنت الإدارة أن التوجيه وتحديد مقر العمل وتوقيع العقود سيكون في 22 شوال الجاري، فيما سيكون نهاية تقديم الاعتذارات في 5 ذي القعدة المقبل وتحديد الاحتياج التعويضي في 6 ذي القعدة، ومباشرة المعلمين والمعلمات الجدد وبرنامج التهيئة والتدريب في 7 صفر 1446هـ، وتحديد الاحتياج التعويضي في 21 صفر 1446هـ.