"تعليم جازان" تنهي إجراءات المقابلات الشخصية والمطابقة لـ567 مرشحاً

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان اليوم إجراءات المقابلات الشخصية لـ 567 مرشحًا ومرشحةً لشغل الوظائف التعليمية بمدارس المنطقة وفق التعاقد المكاني للعام الدراسي 1446هـ وفق الجدول الزمني الذي امتد لمدة أسبوعين وفق تخصصات مختلفة.
وشملت المطابقة والمقابلات الشخصية 74 مرشحاً وفق 4 تخصصات مختلفة: "أحياء وفيزياء ومهارات رقمية وكيمياء"، و493 مرشحة وفق 12 تخصصاً مختلفاً "الفيزياء والعلوم والأحياء واللغة الإنجليزية والرياضيات والمهارات الرقمية والكيمياء والتربية الفكرية والتوحد وصعوبات تعلم وعوق سمعي وعوق بصري".
وبيّنت الإدارة أن التوجيه وتحديد مقر العمل وتوقيع العقود سيكون في 22 شوال الجاري، فيما سيكون نهاية تقديم الاعتذارات في 5 ذي القعدة المقبل وتحديد الاحتياج التعويضي في 6 ذي القعدة، ومباشرة المعلمين والمعلمات الجدد وبرنامج التهيئة والتدريب في 7 صفر 1446هـ، وتحديد الاحتياج التعويضي في 21 صفر 1446هـ.