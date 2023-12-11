اختتام مهرجان "الوليمة" للطعام السعودي بإقامة أكثر من 130 فعالية وحضور أكثر من 140 ألف زائر

وكانت هيئة فنون الطهي قد مددت المهرجان أسبوعًا إضافيًا بعد أن أطلقته يوم الخميس 23 نوفمبر على أن ينتهي يوم السبت 2 ديسمبر، إلا أن الإقبال الكبير على المهرجان من مختلف الجنسيات حول العالم دفع بالهيئة لتمديده حتى يوم السبت 9 ديسمبر، مستهدفةً من خلاله إبراز جهود المملكة في الاهتمام بالطعام بوصفهِ أحد الموروثات الوطنية الأصيلة، بالإضافة إلى تحفيز المواهب السعودية الذين يمتلكون شغفًا واهتمامًا بمجالات الأطعمة المتنوعة ومساعدتهم على تحويل هواياتهم في هذا المجال إلى فرصٍ عملية، ومشاريعَ تجاريةٍ مربحة، فضلًا عن فتح المجال لصناعةٍ واعدةٍ تتسم بالتطور، والاستدامة التنموية.