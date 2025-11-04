أمانة العاصمة المقدسة: حين تختفي العشوائية .. يستعيد المكان جماله وتناغمه العمراني

أكدت أمانة العاصمة المقدسة أن التزام السكان بالاشتراطات البلدية يسهم في تعزيز الهوية الحضرية وتحسين المشهد البصري للمدينة، مشيرة إلى أن اختفاء المظاهر العشوائية واتباع الأنظمة ينعكسان إيجابًا على جمال المكان وتناغمه العمراني.
وأوضحت الأمانة عبر حسابها في منصة "إكس" أن بعض المخالفات، مثل وجود السواتر والناجر العشوائية، يشوه المشهد ويؤثر على المظهر العام للمدينة وتعرض أصحابها للغرامات النظامية التي قد تصل إلى ستة آلاف ريال عند تكرار المخالفة.
وقالت: يمنع تركيب أي أشاير أو أعمدة أو سواتر حديدية "شنكو" أو أي تكسية معدنية غير معتمدة.
وتابعت: يُسمح باستخدام التغطيات الخفيفة المصممة بشكل هندسي وبمواد متوافقة مع هوية المبنى".
ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين إلى التعاون والحرص على تطبيق التعليمات البلدية لجعل واجهات منازلهم متناغمة مع البيئة العمرانية المحيطة، مؤكدة أن "جمال مكة في وعي أهلها"، وأن المشاركة المجتمعية ركيزة أساسية في بناء مدن جميلة ومنظمة.