أمانة العاصمة المقدسة: حين تختفي العشوائية .. يستعيد المكان جماله وتناغمه العمراني

وأوضحت الأمانة عبر حسابها في منصة "إكس" أن بعض المخالفات، مثل وجود السواتر والناجر العشوائية، يشوه المشهد ويؤثر على المظهر العام للمدينة وتعرض أصحابها للغرامات النظامية التي قد تصل إلى ستة آلاف ريال عند تكرار المخالفة.